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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya göre, Gazze'deki "savaşın" sona ermesine yönelik gelişmeler olabilir

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Şeridi'nde "savaşın sona ermesi" ve esirlerin serbest bırakılması konusunda yakında önemli bir ilerleme sağlanabileceğini söyledi.

Nuri Aydın  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya göre, Gazze'deki "savaşın" sona ermesine yönelik gelişmeler olabilir

Washington

Rubio, ABD Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Alt Komitesi'nde, Dışişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçe talebine ilişkin oturumdaki konuşmasında, "(Savaşın) Bu durumun sona ermesi ve esirlerin serbest bırakılması yönünde yakın zamanda önemli bir ilerleme sağlanabileceğine dair belli bir iyimserliğim var." dedi.

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Daha önce de benzer beklentiler oluştuğunu ancak sonuçsuz kaldığını belirten Rubio, "Son aylarda bu umutları en az dört kez taşıdım ancak her seferinde son dakikada bir şekilde gerçekleşmedi. Bu nedenle yeniden hayal kırıklığı yaşamak istemem. Ancak şu anda hem daha fazla insani yardım sağlanması hem de çatışmanın sona erdirilmesi için yoğun çaba gösteriliyor." ifadesini kullandı.

"Tüm esirlerin evlerine dönmesi hedefleniyor"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington yönetiminin yalnızca hayatta olan esirlerin değil, hayatını kaybedenlerin de ailelerine teslim edilmesini sağlamak için çalıştığını vurgulayarak, "Tüm esirlerin evlerine dönmesi, hayatını kaybedenlerin de ailelerine teslim edilerek bu sürecin kapanışının sağlanması hedefleniyor. Biz de bu sürece kararlılıkla bağlıyız." diye konuştu.

ABD'nin İsrail ile yakın temas halinde olduğunu sözlerine ekleyen Rubio, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılması için de çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.

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