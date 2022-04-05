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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Polonya dönüşü Ukraynalı mültecileri ülkesine getirdi

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Ukrayna halkına destek için gittiği Polonya'dan dönerken 20 mülteciyi ülkesine getirdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 05.04.2022
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Polonya dönüşü Ukraynalı mültecileri ülkesine getirdi

Tokyo

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Başbakan Kişida Fumio'nun talimatıyla ülkesinin Ukrayna halkına destek opsiyonlarını görüşmek üzere gittiği Polonya'dan döndü.

Hayaşi, "Japonya'ya gelmeyi planlayan ancak bu imkanı bulamayan" Ukraynalı 20 mülteciyi Varşova'dan hükümete ait destek uçağıyla ülkesine taşıdı.

Hayaşi'nin ziyaretine eşlik eden Adalet Bakan Yardımcısı Tsuşima Jun, Japon hükümetinin, 20 mülteciye 6 ay boyunca konaklama, istihdam ve lisan eğitimi sağlayacağını kaydetti.

Kyodo ajansı "istisnai naklin", Rusya'nın açtığı savaş sonrası Ukraynalılar için uçak biletlerinin fiyatının aniden yükselmesinden kaynaklandığını aktardı.

Bakan Hayaşi, 5 gün süren Polonya ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Mateusz Morawiecki ile bir araya gelmişti.

Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile görüşmesinde Hayaşi, ülkesinin "insani bakış açısıyla olabildiğince fazla Ukraynalıyı kabul etmeyi" planladıklarını söylemişti.

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Japonya'nın, 404 mülteciye kapılarını açtığı biliniyor.

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