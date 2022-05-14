Dolar
15.48
Euro
16.11
Altın
1,811.85
ETH/USDT
2,039.40
BTC/USDT
29,444.00
BIST 100
2,419.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Isparta'da kısa süre etkili olan hortum sırasında vatandaşların yaşadığı panik anları güvenlik kameralarınca kaydedildi
logo
Dünya

Japon petrol tedarikçisi Eneos, Rusya'dan ithalatı sonlandırdı

Japonya'nın en büyük petrol tedarikçilerinden Eneos Holdings, Rusya'dan petrol ithalatını durdurduğunu bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 14.05.2022
Japon petrol tedarikçisi Eneos, Rusya'dan ithalatı sonlandırdı

Tokyo

Eneos Başkanı Saito Takeşi, düzenlediği basın toplantısında firmanın, Rusya'dan petrol ithalatını sonlandırdığını açıkladı.

Son nakliyatın nisanda gönderildiğini belirten Saito, bunun akabinde Rusya'dan yeni nakliyatın yapılmayacağını aktardı.

Rus petrolünün, Eneos'un toplam ithalatının yüzde 5'inden daha azına denk geldiğini kaydeden Saito, firmanın Orta Doğu dahil alternatif ülke kaynaklarına yöneleceğini kaydetti.

Öte yandan Japon petrol tedarikçilerinden Idemitsu Kosan da Rusya'dan ithalatı durdurmayı planladıklarını duyurdu.

Tokyo hükümeti, G7 ülkeleriyle iş birliği doğrultusunda ülkede, Rus petrol ithalatını yasaklamaya hazırlandıklarını açıklamıştı.

Japon firmaların bu kapsamda, petrol ithalatını aşamalı şekilde sonlandırmaya hazırlandığı bildirildi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi
ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı
Kuzey Kore'de Kovid-19'dan ilk ölümler kayda geçti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 60 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Benzer haberler

Japon petrol tedarikçisi Eneos, Rusya'dan ithalatı sonlandırdı

Japon petrol tedarikçisi Eneos, Rusya'dan ithalatı sonlandırdı

Son iki yıl zarar açıklayan Nissan, 2021 mali yılında kara geçti

Japonya Genelkurmayı, Çin'in uçak gemisinin faaliyetlerinden "güvenlik kaygısı" taşıyor

Japonya, Rusya'ya yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını yasakladı

Japonya, Rusya'ya yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını yasakladı
Güney Kore, Japonya'yla ilişkilerinde "çözüm", Kuzey Kore ile ilişkilerinde "diyalog" hedefliyor

Güney Kore, Japonya'yla ilişkilerinde "çözüm", Kuzey Kore ile ilişkilerinde "diyalog" hedefliyor
Japonya, jeopolitik risklere karşı "ekonomi güvenliği" yasasını kabul etti

Japonya, jeopolitik risklere karşı "ekonomi güvenliği" yasasını kabul etti