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Dünya

Japonya, Rusya'dan petrol ithalatını 'aşamalar halinde' durdurmayı planlıyor

Japon hükümeti, Ukrayna'da sürdürdüğü savaş sebebiyle Rusya'ya yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımlar kapsamına petrol ithalat yasağını ilave etmeyi planlıyor.

Ahmet Furkan Mercan   | 10.05.2022
Japonya, Rusya'dan petrol ithalatını 'aşamalar halinde' durdurmayı planlıyor

Tokyo

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, G-7 ile "dayanışma" doğrultusunda prensip gereği Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacaklarını belirtti.

"Bu oldukça zor bir karar ancak şu an en önemlisi G-7 dayanışması" diyen Kişida, Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki petrol ve gaz projelerindeki "Japonya'nın menfaatlerini koruyacaklarını" söyledi.

Sakhalin-1 ve Sakhalin-2 projelerine yönelik "Japonya'nın enerji güvenliği için hayati" vurgulaması yapan Kişida, Rusya'dan petrol ithalatını "aşamalar halinde durduracaklarını" kaydetti.

Japon Başbakan, "Halka ve iş dünyasına yönelik aksi etkileri en aza indirecek tutumla aşamalar halinde durduracağız ancak (projelerde) menfaatlerimizi koruma planımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

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