Euro
6.61
Dolar
5.95
BIST 100
112,985.20
Altın
1,579.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TürkAkım Projesi'nin açılışına katılıyor
logo
Dünya

Japon pasaportu seyahat serbestliği açısından dünyanın en iyisi

Japonya, 191 ülke ile yaptığı vizesiz seyahat ve varışta vize anlaşmalarıyla seyahat serbestliği bakımından en avantajlı ülke konumunda bulunuyor.

Emre Aytekin   | 08.01.2020
Japon pasaportu seyahat serbestliği açısından dünyanın en iyisi

Ankara

Japonya'nın vizesiz seyahat ve varışta vize imkanları bakımından dünyanın en avantajlı ülkesi olduğu bildirildi.

Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2020 yılı başı itibarıyla 191 ülke ile vizesiz seyahat ve varışta vize anlaşmaları bulunan Japonya, seyahat serbestliği bakımından en avantajlı pasaporta sahip ülke oldu.

Listede Japonya'yı, 190 ülke ile bu tip anlaşmaları bulunan Singapur izledi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre belirlenen sıralamada, 189 ülkeyle seyahat serbestliği anlaşmaları olan Güney Kore ve Almanya üçüncülüğü, 188 ülkeyle anlaşmaları bulunan İtalya ve Finlandiya dördüncülüğü, 187 ülkeyle anlaşmaları bulunan İspanya, Lüksemburg ve Danimarka beşinciliği paylaştı.

Dünya genelinde 111 ülkeyle seyahat serbestliği ve varışta vize anlaşmaları bulunan Türkiye ise listede 55. sırada yer buldu.

199 ülkenin pasaportlarının seyahat serbestliği bakımından kıyaslandığı listede, Suriye, Irak ve Afganistan son sıralarda yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel ekonomideki belirsizlik ABD-İran gerginliği ile derinleşiyor
Avusturya’da yeni hükümet Müslümanların hayatını daha da zorlaştıracak
AB'nin kısır dış politikası küresel etkisini zayıflatıyor
İran krizinde dönüşü olmayan noktaya nasıl gelindi?
TürkAkım Türkiye'nin enerjide merkez ülke konumunu güçlendirecek

Benzer haberler

Japon pasaportu seyahat serbestliği açısından dünyanın en iyisi

Japon pasaportu seyahat serbestliği açısından dünyanın en iyisi

Japonya Carlos Ghosn konusunda Lübnan'dan daha fazla iş birliği istedi

Japon mahkemesi Lübnan'a kaçan Ghosn'un kefalet bedeline el koydu

Interpol eski Nissan yöneticisi Ghosn için kırmızı bülten çıkardı

Interpol eski Nissan yöneticisi Ghosn için kırmızı bülten çıkardı
Eski Nissan yöneticisi Ghosn Lübnan'a kaçtı

Eski Nissan yöneticisi Ghosn Lübnan'a kaçtı
Fukuşima'daki radyoaktif atığın tasfiyesi bir yıl daha ertelendi

Fukuşima'daki radyoaktif atığın tasfiyesi bir yıl daha ertelendi