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Dünya

İzlanda'nın güneybatısındaki Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti

İzlanda'da sismik faaliyetin artmasıyla ülkenin güneybatısındaki Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti.

Aleyna Çil  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
İzlanda'nın güneybatısındaki Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti

Ankara

Fagradalsfjall Yanardağı, 11 ay aradan sonra dün tekrar patlamaya başladı.

İzlanda Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, "Patlama küçük çaplı ve yanardağ henüz atmosfere duman salmadı. Yanardağın eteklerindeki çatlaklardan akan lav 200 metrelik bir pınar oluşturuyor." denildi.

Yetkililer, "yüksek seviyeli tehlikeli volkanik gazların" solunması riskine karşın yanardağ ve çevresinde doğa yürüyüşü yapılmamasını tavsiye etti.

Patlamanın hava trafiğini olumsuz etkilemediği bildirildi.

Litli-Hrutur dağlarının yakınındaki bir vadide yer alan yanardağ, başkent Reykjavik'ten 30 kilometre uzaklıkta, uluslararası uçuşların yapıldığı Keflavik Havalimanı'nın çevresinde bulunuyor.

Fagradalsfjall Yanardağı, son iki sene içerisinde iki kez patlamasına rağmen maddi zarara veya uçuşların iptaline sebep olmadı.

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