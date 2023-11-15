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Dünya

İtalya'daki Türk öğrenciler, Atatürk'ün ilk heykellerini yapan Pietro Canonica'nın müze evini gezdi

Lisans ve lisansüstü eğitimleri için İtalya'da bulunan Türk öğrenciler, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'ye gelerek önemli eserlere imza atan İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'nın Roma'daki müze evini ziyaret etti.

Barış Seçkin  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
İtalya'daki Türk öğrenciler, Atatürk'ün ilk heykellerini yapan Pietro Canonica'nın müze evini gezdi Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Roma

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'nin organizasyonuyla, Roma'daki üniversitelerde yüksek eğitimlerini sürdüren bir grup Türk öğrenci, Cumhuriyet'in ilk yıllarından izler taşıyan Canonica Müzesi'ni gezdi.

Müze müdürü Carla Scicchitano'nun rehberliğinde yapılan gezide öğrencilere, İtalyan heykeltıraşın hayatı, Türkiye'ye yaptığı seyahatleri ve Mustafa Kemal Atatürk'le olan münasebetlerine dair bilgi verildi.

Öğrenciler, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın da bir yüzünü oluşturan Sakarya Savaşı rölyefi, İzmir'deki Atatürk Anıtı'nın üç cephesinde yer alan Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bronz kabartma ve mermerden yapılmış Atatürk'ün bir büstünün fotoğraflarını çekti.

Öğrenciler, Sakarya Savaşı rölyefi önünde Türk bayrakları açarak, Müze Müdürü Scicchitano ve Kültür ve Tanıtma Müşaviri Haluk Söner ile de fotoğraf çektirdi.

Roma La Sapienza Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini sürdüren Gamze Gündüz, müzedeki eserleri birebir müze müdüründen dinlemelerinin kendileri için bir şans olduğunu söyledi.

Gündüz, "Bugün burada olduğumuz için çok mutluyuz. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelleri olmak üzere, döneminde kendi halklarına güzel faydalar sağlayan liderlerin heykellerini görmek bizim için çok mutluluk vericiydi." dedi.

La Sapienza Üniversitesi Ekonomi-İnovasyon Bölümü öğrencisi Ertuğrul Bozdağlı da "Bugün çok güzel bir etkinlik yapıldı. Atamızın ilk heykelini yapan İtalyan sanatçının villasını gezdik, buradaki Türk arkadaşlarla beraber. Bu bizi çok mutlu etti. Hem de 10 Kasım’ın ardından Atamızı burada tekrar anmış olduk. Bizim için gurur verici, çok güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

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