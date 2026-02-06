Dolar
Dünya

İtalya'da Milano-Cortina Kış Olimpiyatları öncesinde "ICE"ın varlığı protesto edildi

İtalya'nın ev sahipliğinde bu akşam başlayacak Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları sırasında, ABD'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin görev yapacak olması, açılış töreninin yapılacağı Milano'da iki gösteriyle protesto edildi.

Barış Seçkin  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
İtalya'da Milano-Cortina Kış Olimpiyatları öncesinde "ICE"ın varlığı protesto edildi Fotoğraf: Andrea Carrubba/AA

Roma

ABD'deki uygulamalarıyla tartışılan ICE ekiplerinin, İtalya’daki oyunlar sırasında görev yapacak olması, ev sahibi ülkede tepki çekmeye devam ediyor.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi’nin son olarak 4 Şubat’ta, oyunlar sırasında ICE'nin soruşturma birimi olan İç Güvenlik Soruşturma Biriminden (HSI) soruşturmacıların görev yapacağını ve bunların sahada polis gibi faaliyet göstermeyeceğini belirtmesine rağmen bugün oyunların açılış töreninin yapılacağı Milano’da iki protesto gösterisi düzenlendi.

Binlerce öğrenci, sabah saatlerinde Leonardo Da Vinci Meydanı'nda toplanarak buradan Trotter Parkı’na kadar yürüdü.

Öğrenciler yürüyüşte, sık sık "ICE defolsun" ve "Hepimiz faşizm karşıtıyız" sloganları atarken, bazı öğrenciler de “Milano sizden iğreniyor” yazılı döviz taşıdı.

Öğrenciler, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da kentlerine gelişini protesto etti.

Bazı öğrenciler, meşaleler yakarken, bazıları da Filistin bayrağı açtı.

Kentteki ikinci protesto ise yine Leonardo Da Vinci Meydanı'nda bu sefer sendikaların çağrısıyla miting şeklinde gerçekleşti.

Mitingde, ICE ekiplerinin Milano'da istenmediği vurgulanırken, Milano’dan Minneapolis’e öğrencilerle işçilerin bir arada olduğu belirtildi.

Mitinge katılmak için ABD'den gelen sendikacı Chris Smalls da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün aynı zamanda liman işçilerinin savaşlara mühimmat, malzeme taşımamak için eyleme gittiğini hatırlatarak, "Akdeniz'deki 21 limanı, aralarında 6 farklı ülkenin de bulunduğu çeşitli ülkelerle birlikte kapatmak için harekete geçtik. Bunu genişletmemiz gerekiyor çünkü ICE, tüm dünyada yükselişte olan faşizmle doğrudan ilişkilidir. Bugün ise dayanışmamızı göstermenin ve Filistin halkının yanında durmak için iş bırakma eylemi yapmanın bir yoludur." ifadelerini kullandı.

