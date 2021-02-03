İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bine yaklaştı
İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 477 artarak 89 bin 820 oldu.
Roma
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İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 189 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.
Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 583 bin 790'a ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 434 bin 722'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 145'e geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 477 artarak, 89 bin 820'ye yükseldi.
İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 478 artışla 2 milyon 59 bin 248'e ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 166 bin 53 oldu. Aşılananların 808 bin 306'sının ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.