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Dünya

İtalya'da işçiler seslerini yeni hükümet ve AB'ye duyurabilmek için yürüdü

İtalya'nın en büyük işçi sendikası Genel İş Konfederasyonunca (CGIL) "İtalya, Avrupa, işçileri dinleyin" sloganıyla büyük yürüyüş ve miting düzenlendi.

Barış Seçkin   | 08.10.2022
İtalya'da işçiler seslerini yeni hükümet ve AB'ye duyurabilmek için yürüdü Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Roma

Başkent Roma'nın işlek meydanlarından Repubblica'dan başlayan yürüyüşte, sendikalar İtalya'da yeni kurulacak hükümete ve Avrupa Birliği'ne (AB) çalışma dünyasına kulak verme çağrısı yaptı.

İşçiler yürüyüş sırasında, aşı karşıtı faşist bir grubun geçen yıl bugün CGIL genel merkezini basmasını da protesto etti.

Binlerce kişinin yürüdüğü etkinlik Popolo Meydanı'ndaki mitingle son buldu. Yürüyüş ve miting alanında, faşizm karşıtı dövizler ile sendika bayrakları ve "barış" dövizlerinin taşındığı görüldü.

Mitingte bir konuşma yapan CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, pandemiyi geride bıraktıklarını düşünürken, ağırlaşan bir iklim krizi ve nükleer savaşa dönüşme riski bulunan bir savaşın olduğu dönemden geçtiklerini söyledi.

Landini, "Bugün sosyal adaleti, hakları, işi merkezine koyarak, ülkede reform yapma amacıyla iş dünyasının sesinin duyulması için buradayız, birilerine karşı değil." dedi.

Landini, hükümeti kurması beklenen sağ ittifakın gündeme getirdiği anayasa değişikliğine de karşı olduklarını ifade ederek, "Biz, (Silvio) Berlusconi de (Matteo) Renzi de değiştirmek istediğinde anayasayı savunduk. Bu konuda fikrimizi de değiştirmedik. Bizim ülkemizde anayasamız özgürlük mücadelesinden, direnişten doğmuştur, ne sağındır ne solundur. Özgürlük temelinde, çalışma üzerine, faşizm karşıtı demokratik bir anayasadır." diye konuştu.

Mitingde, CGIL'in İtalya ile AB'den çalışma ve sosyal adalet konularını tekrar merkeze koyması talebi dile getirilirken, buna yönelik yeni hükümete yapılan 10 maddelik öneri listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Söz konusu 10 madde arasında maaşlarda ve emekli aylıklarında artış, asgari ücretin devreye alınması, vergi reformu, emeklilik sistemini daha esnek hale getirilmesi, faturalara tavan fiyat koyulması, yoksullukla mücadele için oluşturulan programın iyileştirilmesi, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerjiye yönelik yatırımlar yapılması gibi talepler bulunuyor.

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