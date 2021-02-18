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Dünya

İtalya'da Draghi hükümeti parlamentodaki ilk güvenoyu sınavından geçti

İtalya'da Mario Draghi tarafından kurulan 67. hükümet, parlamentonun üst kanadı Senato'dan güvenoyu aldı. Draghi hükümeti, bugün de Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu arayacak.

Barış Seçkin   | 18.02.2021
İtalya'da Draghi hükümeti parlamentodaki ilk güvenoyu sınavından geçti

Roma

İtalya'da Mario Draghi tarafından kurulan 67. hükümet, parlamentonun üst kanadı Senato'dan güvenoyu aldı.

Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi tarafından, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Italia Viva (Iv), Lig, Forza Italia (FI) ile Özgürler ve Eşitler (Leu) partilerinin desteğiyle 13 Şubat'ta kurulan geniş katılımlı hükümet, resmen göreve başlaması için gereken parlamentonun alt ve üst kanatlarından güvenoyu alma şartının ilk aşamasından geçti.

Senato Genel Kurulu'nda sabah saatlerinde Başbakan Draghi'nin hükümet programını sunmasıyla başlayan ve partilerin görüşlerini açıklamasıyla devam eden güvenoyu maratonu, akşam saatlerinde yapılan oylamayla son buldu.

321 sandalyeli Senato’daki oylamaya 304 senatör katıldı. Draghi hükümeti, 40 senatörün "Hayır" oyuna karşılık, 262 "Evet" oyu ile Senato'da salt çoğunlukla güvenoyu aldı. Oylamada 2 senatör ise çekimser kaldı.

Draghi hükümetine parti olarak muhalefet edeceğini açıklayan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisi ile karma grupta yer alan bazı senatörler güven oylamasında da hayır oyu verdi.

Parlamentoda en çok sandalyeye sahip olan 5 Yıldız Hareketi (M5S) içinde Draghi Hükümetine yönelik yaşanan fikir ayrılığı, güven oylamasına da yansıdı. Parti içi oylamada Draghi hükümetine "destek" kararı çıkmasına ve kabinede 4 bakanlık elde etmesine karşın, toplam 92 senatörü olan M5S'den 15 senatör oylamada "Hayır" oyu verdi, 8 senatör ise oylamaya katılmadı.

Draghi Hükümeti, bugün de parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu arayacak. Hükümetin meclisten de zorlanmadan güvenoyu alması bekleniyor.

Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı hükümet, koalisyonun bozulması sebebiyle çöken 2. Conte Hükümeti'nin 26 Ocak'ta istifa etmesi ardından M5S, PD, FI, Lig, Iv, LeU'nun desteğiyle 13 Şubat'ta kurulmuştu.

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