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Dünya

İtalya'da batan göçmen teknesine neden kurtarma operasyonu yapılmadığı soruşturuluyor

İtalya'nın güneyindeki Crotone kenti çıklarında 26 Şubat’ta batan düzensiz göçmenleri taşıyan tekneye kurtarma operasyonu düzenlenmemiş olmasının savcılık tarafından soruşturulduğu belirtildi.

Barış Seçkin   | 02.03.2023
İtalya'da batan göçmen teknesine neden kurtarma operasyonu yapılmadığı soruşturuluyor Fotoğraf: Valeria Ferraro/AA

Roma

Ülkede geçen pazar sabaha karşı meydana gelen ve 60'tan fazla kişinin öldüğü göçmen trajedisinin bir kurtarma operasyonu ile neden önlenemediğine yönelik tartışmalar sürüyor.

Crotone Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde, İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ve Mali Polis'ten göçmen teknesinin batmasından önceki saatlerdeki faaliyetlerine ilişkin bilgi istediği basına yansıdı.

İtalyan basınında dün çıkan bazı haberlerde, Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı Frontex'e ait bir uçağın 25 Şubat Cumartesi akşamı 22.30 sularında göçmen teknesini tespit ettiği, ancak kazanın yaşandığı 26 Şubat Pazar 04.10'a kadar İtalyan güvenlik güçlerinin tekneye yardım etmediği aktarılmıştı.

Frontex, konuya dair gerekli bildirimin İtalya'ya yapıldığını açıklarken, İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ise kendilerine herhangi bir tehlikeli durum raporlanmadığını bildirmişti.

Bu arada, İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan İtalyan itfaiyesi, faciada yaşamını yitiren göçmenlerden bir kişinin daha cesedini denizden çıkardı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı da 68'e çıktı.

Diğer yandan, muhalefetin ve göç konusunda uzman sivil toplum kuruluşlarının istifasını istediği İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin gelecek hafta parlamentonun alt ve üst kanadına olayla ilgili bilgi vereceği bildirildi.

Cumhurburbaşkanı Mattarella, göçmenlere taziye için bölgeye gitti

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, göçmen faciasının ardından bugün Crotone kentine giderek, cenazelerin toplandığı spor salonunda taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Yetkililerden olayla ilgili bilgi alan Mattarella, naaşların önünde saygı duruşunda bulundu.

Mattarella, salondan ayrılırken, kendisini bekleyen kalabalıktan "Adalet, adalet" ve "Hakikati istiyoruz" şeklinde sloganlar geldi.

Çoğu çocuk hastanede tedavi altında bulunan yaralı düzensiz göçmenleri de ziyaret eden Mattarella'nın, çocuklar için hediye oyuncak getirdiği kaydedildi.

Bazı göçmenlerin, yakınlarının naaşlarının ülkelerine geri gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Mattarella'dan kolaylık istediği de belirtildi.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın ardından ana muhalefet partisi Demokratik Parti'nin (PD) yeni lideri Elly Schlein da Crotone’a gelerek, hayatını kaybeden göçmenler için taziye ziyaretinde bulundu.

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