Dolar
18.64
Euro
19.29
Altın
1,751.21
ETH/USDT
1,208.60
BTC/USDT
16,377.00
BIST 100
4,962.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İtalya, Ukrayna'nın elektrik şebekesine gerekli teknolojik desteği vermeye hazır

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ukrayna'nın elektrik şebekesini çalışır durumda tutmak için gerekli teknolojik desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Barış Seçkin   | 29.11.2022
İtalya, Ukrayna'nın elektrik şebekesine gerekli teknolojik desteği vermeye hazır Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Roma

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Romanya'nın başkenti Bükreş'teki toplantısı öncesinde İtalyan basınına konuşan Tajani, Rusya'nın bombalaması nedeniyle zarar gören Ukrayna'nın enerji şebekelerine değindi.

Tajani, "Ukrayna'ya bu zor mevsimde de yardım etmeliyiz. İtalya, elektrik şebekesini çalışır halde tutmak için gerekli teknolojik desteği firmaları aracılığıyla vermek de dahil üzerine düşeni yapmaya hazır." dedi.

Ukrayna'ya silah gönderimi konusunda halihazırda parlamentonun kabul ettiği bir kararın olduğunu hatırlatan Tajani, "Başka kararlar da parlamento tarafından alınacak. İktidar partileri, Ukrayna'nın haklarını destekleyen bir hükümet olduğunu gösteren birleşik bir metin sunacaklar." diye konuştu.

Tajani, barış için çalışmaları gerektiğini ancak Ukrayna işgal altında olduğu müddetçe müzakere masasına oturmanın zor olacağını kaydetti.

Çin ile ilişkilere değinen Tajani, "Çin, bir muhatap, bir ortak, aynı zamanda bir rakip. Pekin ile insan haklarının önceliğini her daim göz önünde bulundurarak diyalog kurmak istiyoruz. Çin, Rusya'yı tutum değiştirmede ve barış yolunu izlemede ve Putin ile Zelenskiy arasında bir masa kurmaya teşvik etmede bir rol oynayabilir." ifadelerini kullandı.

Tajani, sadece Ukrayna değil, saldırıya uğrama ya da bağımsızlıkları tehdit edilme riski taşıyan bazı ülkeleri de savunmak istediklerini ifade ederek, "İtalya ve NATO, özgürlükten, uluslararası haklara saygıdan ve Moldova ile Gürcistan gibi ülkelerin bağımsızlığından yanadır." değerlendirmesinde bulundu.

Antonio Tajani, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olmasından yana olduklarını da söyledi.

Öte yandan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Corriere della Sera gazetesinde bugün yayımlanan röportajında, Ukrayna'yı destekleyeceklerinin sinyalini vererek, "Putin müzakere için büyük bir istek göstermiyor. Ukrayna'yı desteklemeyi sürdürmeye değer çünkü bir masa açma imkanı ancak sahadaki güç dengesi temelinde ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca İtalyan basınında çıkan haberlerde, Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, Ukrayna'ya silah ve asker teçhizat yardımı konusunda yılbaşından sonra yürürlüğe girecek yeni kararnamenin 2023'ü kapsayacak şekilde olmasını değerlendirdiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek
Büyükçekmece'de şarkıcı Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcu soyuldu
Düzce'de "yanan su"ya inceleme
Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının firari şüphelisi Hassan'ın kardeşi tutuklandı

Benzer haberler

İtalya, Ukrayna'nın elektrik şebekesine gerekli teknolojik desteği vermeye hazır

İtalya, Ukrayna'nın elektrik şebekesine gerekli teknolojik desteği vermeye hazır

Wagner, Ukrayna'da ölen Zambiyalının kendisi için savaştığını açıkladı

Ukrayna NATO'dan yardımlarda "daha hızlı" davranmasını istiyor

Ukrayna, liman kenti Odessa'yı EXPO-2030 Dünya Fuarı’na ev sahipliği için aday gösterdi

Ukrayna, liman kenti Odessa'yı EXPO-2030 Dünya Fuarı’na ev sahipliği için aday gösterdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü
Rus güçlerinin Dnipro kentine düzenlediği saldırılarda sivil altyapılar hasar aldı

Rus güçlerinin Dnipro kentine düzenlediği saldırılarda sivil altyapılar hasar aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet