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İtalya: İsrail'e yaptırım uygulanmasına ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına karşıyız

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, Avrupa Birliği’nin (AB) İsrail ile olan anlaşmaları sona erdirmesi ve İsrail'e yaptırım uygulanması önerilerine katılmadığını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın da kapatılmaması gerektiğini söyledi.

Barış Seçkin  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
İtalya: İsrail'e yaptırım uygulanmasına ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına karşıyız

Roma

Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Tajani, burada basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Tajani, toplantıda, İspanya'nın, AB'nin İsrail ile olan anlaşmaları sona erdirmesi ve İsrail'e yaptırım uygulaması yönündeki talebine İtalya’nın katılmadığını belirtti.

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İtalyan Bakan, "Bizim tutumumuz İspanya'nın tutumundan farklı. İsrail ile diyaloğun sürdürülmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu sayede Gazze'den yaklaşık bin kişiyi tahliye etmeyi başardık." dedi.

Tajani, "Açık bir diyalog kurmak somut sonuçlar getirebilirken, gerçeklikten kopuk tutumlar işe yaramaz, hatta bunlar belki de ülkelerin iç siyasetine yöneliktir." diye konuştu.

Bu hususta İsrail ile ilerlemekten yana olduklarını ancak Gazze konusunda farklı düşündüklerini dile getiren Tajani, "Gazze’de alınan kararlara, orantısız tepki ve aşırı güç kullanımı nedeniyle katılmıyoruz. Elbette acil bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Batı Şeria'da kuralları ihlal eden yerleşimcilere yönelik yaptırımları onayladık, evet. Ancak İsrail ile ilişkiyi tamamen kesmek, birçok Filistinlinin Gazze’den çıkma imkanının da sona ermesi anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Tajani, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından Tahran'a Hürmüz Boğazı’nı kapatmaması yönünde bir talepte bulunduğunu söyledi.

Tajani, bu çağrıyı İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdiğini belirterek, "Endişelerimi ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılmaması yönündeki talebimi ifade ettim. Bu tür bir müdahale, başta İran olmak üzere Çin dahil tüm ülkelerin ekonomilerine büyük zarar verebilir." dedi.

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