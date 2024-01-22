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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İtalya: (İsrail-Filistin meselesi) Neredeyse tüm AB ülkeleri, iki devletli çözümden yana

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyük çoğunluğunun, İsrail-Filistin meselesinde iki halk ve iki devlet temelindeki çözümden yana olduğunu söyledi.

Barış Seçkin  | 22.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
İtalya: (İsrail-Filistin meselesi) Neredeyse tüm AB ülkeleri, iki devletli çözümden yana

Roma

Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Tajani, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın da bir oturumuna katıldığı toplantıda ele alınan Orta Doğu'daki gelişmeler ve İsrail ile Filistin arasındaki duruma ilişkin Tajani, "Neredeyse tüm AB ülkeleri, 26'sı, iki halk ve iki devlet temelindeki çözümden yana olduklarını belirtti." dedi.

İtalya'nın bu konudaki tutumunun her zaman iki halk-iki devlet temelindeki çözümden yana olduğunu dile getiren Tajani, bunun için çalışmaları gerektiğini çünkü çok zor bir hedef olduğunu kaydetti.

Tajani, İsrailli yerleşimciler konusunu da görüşeceklerini ancak önce Hamas'a yaptırım uygulanması gerektiğini öne sürdü.

İtalya'nın çok istediği ve Almanya ve Fransa'yla toplantı gündemine getirdiği "Husilerin, Kızıldeniz’de seyrüsefer güvenliğini tehdidine karşı askeri bir AB misyonu oluşturulması" önerisine değinen Tajani, "Kızıldeniz'deki Avrupa misyonu konusunda birçok üye ülke arasında fikir birliği oluştu. (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep) Borrell de bu tekliften yana olduğunu ve bunun en kısa sürede onaylanmasını sağlamaya kararlı olduğunu söyledi." diye konuştu.

Tajani, Kızıldeniz'de AB misyonunun oluşturulması halinde bunun ciddi bir savunma misyonu olacağını vurguladı.

Antonio Tajani, 24-25 Ocak'ta Lübnan, İsrail ve Filistin'i ziyaret edeceğini söyledi.

Bu arada İtalyan ANSA ajansının, kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda 27 AB üyesinden 26'sı iki devletli çözüme destek verirken, herhangi bir tutum almayan tek ülke Macaristan oldu.

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