Dolar
33.10
Euro
36.22
Altın
2,473.48
ETH/USDT
3,483.40
BTC/USDT
65,171.00
BIST 100
11,090.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani: Türkiye, Akdeniz'de stratejik bir ortaktır

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türkiye'nin Akdeniz'de stratejik bir ortak olduğunu ve İtalya'nın Türkiye ile işbirliğini her sektörde güçlendirmek istediğini belirtti.

Barış Seçkin  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani: Türkiye, Akdeniz'de stratejik bir ortaktır

Roma

İtalya'da dış ticaretten sorumlu bakan olması sebebiyle G7 Dönem Başkanı olarak Reggio Calabria kentinde dün başlayan G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapan Tajani, bu vesileyle ikili görüşmelerde de bulunuyor.

Tajani, toplantıya davet ettikleri ülkeler arasında yer alan Türkiye'den Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşmesinin ardından X platformundaki hesabından bir paylaşım yaptı.

Tajani paylaşımında, "Türkiye, Akdeniz'de stratejik bir ortaktır. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a, İtalya'nın ekonomik konulardan başlayarak her sektörde işbirliğini güçlendirmek istediğine dair güvence verdim." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat da X hesabından G7 Ticaret Bakanları toplantısına ev sahipliği yapan Tajani ile görüşmesine ilişkin paylaşımında, "G7'ye nazik davetleri için teşekkürlerimizi ilettiğimiz Tajani ile ticaret hacmimizin bu sene 30 milyar dolara çıkarılması yönündeki karşılıklı beklentimizi dile getirdik. Sayın Tajani ile en kısa sürede İstanbul’da Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) toplantısını iki ülke iş dünyası temsilcilerinin kapsamlı katılımıyla gerçekleştirme hususunda mutabık kaldık. Türkiye olarak köklü bir işbirliğine sahip olduğumuz İtalya ile ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye önem veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Hatay Dikmece'deki 10 bin 335 deprem konutunun inşası sürüyor
İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri için sağanak uyarısı
"Kalkan-26" operasyonunda 94 düzensiz göçmen yakalandı
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangını davası başladı

Benzer haberler

Hatay Dikmece'deki 10 bin 335 deprem konutunun inşası sürüyor

Hatay Dikmece'deki 10 bin 335 deprem konutunun inşası sürüyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani: Türkiye, Akdeniz'de stratejik bir ortaktır

"Kalkan-26" operasyonunda 94 düzensiz göçmen yakalandı

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangını davası başladı

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangını davası başladı

"Ayşe tatile çıksın" parolasıyla hafızalara kazınan Ayata, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında AA'ya konuştu

"Ayşe tatile çıksın" parolasıyla hafızalara kazınan Ayata, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında AA'ya konuştu
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar haziranda yıllık bazda yüzde 13 azaldı

İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar haziranda yıllık bazda yüzde 13 azaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet