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Dünya

İsviçre, 15-16 Haziran'da Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, 15-16 Haziran'da Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.

Muhammet İkbal Arslan  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
İsviçre, 15-16 Haziran'da Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Geneve

Amherd, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Dünya liderlerini birincisi düzenlenecek "Ukrayna Barış Zirvesi"ne davet etmekten onur duyduğunu belirten Amherd, zirvenin haziranda Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında yapılacağını kaydetti.

Amherd, "Barışa giden yola doğru Birleşmiş Milletler Şartı'nı temel alan diyaloğu geliştirelim. Barışçıl bir geleceği şekillendirmenin anahtarı küresel işbirliğidir." ifadelerini kullandı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, zirve için dünya genelinde 160'tan fazla delegasyonun davet edildiği bildirildi.

Açıklamada, zirvenin genel amacının, BM Şartı ile uluslararası hukukun temel ilkelerine dayanan barış önerilerini ele almak ve gelecekte Ukrayna'daki barış sürecine ilham vermek olduğu kaydedildi.

Açıklamanın "sorular ve cevaplar" bölümünde, Rusya'nın bu aşamada zirveye davet edilmediği bilgisi yer alırken, "İsviçre, bu zirve için Rusya'ya davette bulunmaya her zaman açık oldu. Ancak Rusya, bu ilk zirveye katılmakla hiçbir ilgisinin olmadığını defalarca kamuoyuna açıkladı. İsviçre, Rusya'nın bu sürece dahil olması gerektiğine inanıyor. Rusya olmadan bir barış süreci düşünülemez." ifadeleri kullanıldı.

Zirveye ilişkin ilk açıklama 15 Ocak'ta yapılmıştı

Resmi temaslarda bulunmak üzere İsviçre'nin başkenti Bern'e gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 15 Ocak'ta Amherd ile görüşmüştü.

Burada düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, barış zirvesi için İsviçre ile planlamalara 16 Ocak'tan itibaren başlayacakları bilgisini vermişti.

Zelenskiy, zirveye, sadece Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen ülkelerin davet edileceğini, görüşmelerde Rusya'nın yer almayacağını ve Çin'in de hazır bulunmasını umduğunu kaydetmişti.


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