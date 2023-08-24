Dolar
25.69
Euro
27.79
Altın
1,917.92
ETH/USDT
1,650.00
BTC/USDT
26,104.00
BIST 100
7,491.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Endonezya’nın bağımsızlığının 78. yıldönümü münasebetiyle Ankara’da düzenlenen resepsiyonda konuşuyor.
logo
Dünya

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika'ya yüksek sesle karşı çıkan kişiyi polis susturmaya çalıştı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Irak asıllı Salwan Momika'nın bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına karşı çıkarak güvenlik şeridinin arkasında bağıran vatandaşı, sivil polis susturmaya çalıştı.

Atila Altuntaş  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika'ya yüksek sesle karşı çıkan kişiyi polis susturmaya çalıştı

Stockholm

Momika'nın Stockholm Camisi önünde Kur'an-ı Kerim'i yakarken sarf ettiği sözlere yüksek sesle cevap veren Kais Tunusia, sivil polis tarafından susturulmaya çalışıldı. Tunusia, ifade özgürlüğü çerçevesinde bunu yapmaya hakkı olduğunu söyleyerek polise tepki gösterdi.

AA muhabirine konuşan Tunusia, "Momika, Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyor. Bizlere hakaretler ediyor. Biz karşılık verince de polis, sesimi yükseltmememiz için hemen uyarıda bulunuyor." dedi.

Polisin bu tavrının kendisini çok şaşırttığını aktaran Tunusia, "Provokatörü camimizin önüne getirmişler, eline de megafon vermişler. Caminin içinden bizi hedef alan hakaretleri duyuluyor. Biz de insanız. Buna çıkıp tepki gösterdiğimizde polisin tepkisiyle karşılaşıyoruz. Bunu da ben kınıyorum." diye konuştu.

Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika'ya, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti.

Medbargareplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'i yere atıp üzerine basarak İslam'a hakaret içeren sözler sarf etti ve ateşe verdi. Momika, sözde Hz. Ali'ye benzetilen bir resmin bulunduğu kağıt parçasına ayaklarını sildi.

İsveçli kadın ülkesinde Kur'an-ı Kerim yakılmasına isyan etmişti

İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde 18 Ağustos'ta Kur'an-ı Kerim yakan Momika'ya yangın söndürme tüpüyle müdahale eden 47 yaşındaki İsveçli kadın Cecilia Saav da Aftonbladet gazetesine konuştu.

Birçok İsveç vatandaşının, Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Saav, "Dünya bizim fanatikler ve ırkçılarla dolu bir ülke olduğumuzu düşünüyor. Ancak biz bu aptalların arkasında durmuyoruz." dedi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle 1428 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
TRT, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümüne özel içerikler yayınlayacak
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine çift yönlü açıldı
İzmit Körfezi'nden bu yıl 43 bin metrekare hayalet ağ çıkartıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Demir'in ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika'ya yüksek sesle karşı çıkan kişiyi polis susturmaya çalıştı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika'ya yüksek sesle karşı çıkan kişiyi polis susturmaya çalıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç'le beraber üreteceğiz

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç, tarihinde 4. kez turnuvayı üçüncü sırada bitirdi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar üzerine Kamu Düzeni Yasası inceleniyor

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar üzerine Kamu Düzeni Yasası inceleniyor
İsveç'te İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı

İsveç'te İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı
İsveç'te ulusal terör tehdidi seviyesi yükseltildi

İsveç'te ulusal terör tehdidi seviyesi yükseltildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet