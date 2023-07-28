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Dünya

İsveç'te Hz. Muhammed'e hakaret eden Meclis Adalet Komite Başkanı'na muhalefetten istifa çağrısı

İsveç Meclis Adalet Komite Başkanı Jomshof'ın, Hz. Muhammed hakkında yaptığı hakaret içeren paylaşımlar ülkede ana muhalefetten tepki aldı.

Atila Altuntaş  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
İsveç'te Hz. Muhammed'e hakaret eden Meclis Adalet Komite Başkanı'na muhalefetten istifa çağrısı

Stockholm

İsveç Meclis Adalet Komite Başkanı ve aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) Milletvekili Richard Jomshof'ın sosyal medya hesabından Hz. Muhammed hakkında yaptığı hakaret içeren paylaşımlar ülkede ana muhalefetten tepki alırken; polis, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Tevrat, İsveç Parlamentosu önünde de Kur'an-ı Kerim yakmayı talep eden kişilere izin verdi.

Jomshof, Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını önlemek için İsveç'te yaşayan Müslümanlardan gelen diyalog çağrılarına sosyal medya hesabından verdiği yanıtta Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadelere yer verdi.

Ülkede ana muhalefet Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Magdalena Andersson, bu paylaşıma tepki göstererek, Jomshof'un derhal Meclis Adalet Komite Başkanlığından istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Andersson, "Jomshof birçok kez kitap yakma olaylarını kışkırttı ve İslam dünyasıyla doğrudan çeşitli polemiklere girdi. İsveç'in güvenliği için Richard Jomshof, Adalet Komitesi Başkanı görevini derhal bırakmalı." ifadelerini kullandı.

Sosyal Demokrat Parti Dış Politika Sözcüsü Morgan Johansson da Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, Jomshof'un görevinde kalamayacağını ve istifa etmesi gerektiğini kaydetti.

İslam dünyası ile İsveç arasında yaşanan kutsal kitap yakma krizine dikkati çeken Johansson, Jomshof'un krizi derinleştirdiğini ve görevinden istifa etmesi gerektiğini vurguladı.

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ise Jomshof'un paylaşımına yorum yapmayacağını ve kendisinden başkasının sorumluluğunu almayacağını dile getirdi.

Öte yandan Jomshof dün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk asıllı siyasetçi İsveç Farklı Renkler Partisi (Nüans) Başkanı Mikail Yüksel'e ülkeyi terk etmesi çağrısında bulunmuştu.

Yüksel, Kur'an-ı Kerim yakılma olayları yasaklanana kadar Müslüman ülkelerin İsveç mallarını boykot etmesini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Jomshof'un kendisini daha önce de görüşlerinden dolayı "vatan haini" ilan ettiğini belirterek, Jomshof hakkında suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

Stockholm'de İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat, İsveç Parlamentosu önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni

Öte yandan İsveç devlet televizyonu SVT, 50'li yaşlarda bir kadının, cuma günü Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat yakmak için polisten izin aldığını duyurdu. Polis, kadının yanı sıra üç kişinin de gösteride yer alacağını belirtti.

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ülkede daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika'ya da 31 Temmuz'da İsveç Parlamentosu'nun önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verildi.

İsveç'te son olarak 20 Temmuz'da Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

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