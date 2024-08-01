İsveç ve Slovenya'dan, vatandaşlarına "İsrail, İran ve Filistin'e seyahat etmekten kaçınmaları" çağrısı
İsveç, ve Slovenya, vatandaşlarına İsrail, İran ve Filistin topraklarına seyahat etmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yaptı.
Stockholm
İsveç Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, bölgede tırmanan gerilim üzerine İsveç vatandaşlarının İsrail ve Filistin topraklarına gitmekten kesinlikle kaçınmaları istendi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundan sonra her iki ülkeye de seyahat edilmemesi kesinlikle tavsiye edilmektedir. Bu kararı ciddiye alın. Orta Doğu'daki güvenlik durumu ciddidir ve hızla daha da kötüleşebilir. Dışişleri Bakanlığı gelişmeleri yakından takip ediyor." ifadelerini kullandı.
Slovenya
Slovenya Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, bölgede tırmanan gerilim nedeniyle vatandaşlarının İsrail, İran ve Lübnan topraklarına gitmekten kaçınmaları istendi.
Açıklamada, ayrıca Lübnan'da ciddi bir güvenlik sorunu olduğu ve burada bulunan Sloven vatandaşlarının da ülkeyi terk etmeleri gerektiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.