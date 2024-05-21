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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli muhalif lider Lapid, yardım tırlarına saldıranların "hükümet destekli milisler" olduğunu söyledi

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarına saldıran İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin, hükümet tarafından desteklenen "milisler" olduğunu belirtti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Hacer Çakır  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
İsrailli muhalif lider Lapid, yardım tırlarına saldıranların "hükümet destekli milisler" olduğunu söyledi

Kudüs

İsrail ordu radyosuna konuşan Lapid, "Yardım tırlarına saldıran arbedeci kişiler, iktidardaki rejimin desteklediği milislerdir." dedi.

"Filistin yönetiminin, Gazze savaşı sonrasındaki rolünün güvenlikle değil sivil meselelerle sınırlandırılması" çağrısında bulunan Lapid, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın güvenlik meseleleriyle ilgilenmesine izin verilmemesi gerektiğini savundu.

Gazze'ye insani yardım taşıyan konvoylar sık sık İsrailli aşırılıkçıların ve yasa dışı yerleşimcilerin hedefi oluyor.

Fanatik yerleşimciler, Gazze'ye giden tırlara birçok kez engel olmuş bazı durumlarda da tırları durdurarak içindeki yardımları yağmalamıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırda yer alan Refah Sınır Kapısı, İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatarak Filistin tarafını işgal ettiği 7 Mayıs'tan bu yana kapalı durumda.

İsrail ordusu, bölgeye düzenlediği kara saldırıları kapsamında Refah Sınır Kapısı'nı yardım malzemeleri dahil tüm giriş ve çıkışlara kapatacağını bildirmişti.

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