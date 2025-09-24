Dolar
41.44
Euro
48.91
Altın
3,777.77
ETH/USDT
4,143.10
BTC/USDT
112,476.00
BIST 100
11,315.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 28’i Gazze kentinde olmak üzere 33 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ömer Erdem  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti

İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze kentinin doğu, güney ve kuzeybatı bölgeleri yoğun topçu ateşi altında kaldı, kentin semalarında yoğun İHA uçuşları gözlendi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail’in Gazze Belediyesi’ne ait, Firas Çarşısı’nda yerinden edilmiş insanların barındığı depoları hedef alması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde el-Hams ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Kentteki Sahabe Caddesi’nde, bir dairenin bombalaması sonucu 2 kadın öldü.

Kentin orta kesimlerindeki Ömer el-Muhtar Caddesi’nde ise 1 kişi insansız hava aracı saldırısında yaşamını yitirdi.

Söz konusu saldırılarda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nın bombalanması sonucu 5 kişi öldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ile BM Dünya Gıda Programı arasındaki ortaklık güçlendiriliyor
Muvazaalı gayrimenkul satışıyla vatandaşlık sağlayan suç örgütü çökertildi
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi

Benzer haberler

ABD'li Temsilci Barrack, Suriye ve İsrail'in "gerginliği azaltma anlaşmasına yakın olduğunu" söyledi

ABD'li Temsilci Barrack, Suriye ve İsrail'in "gerginliği azaltma anlaşmasına yakın olduğunu" söyledi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın da katıldığı Gazze toplantısı yapıldı

BM raportörlerinden, Filistin'deki soykırımı nedeniyle İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi çağrısı

BM raportörlerinden, Filistin'deki soykırımı nedeniyle İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi çağrısı
Hamas, Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını reddettikleri iddiasını yalanladı

Hamas, Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını reddettikleri iddiasını yalanladı
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk gazeteci Çelik, teknelerin Girit açıklarına ulaştığını söyledi

Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk gazeteci Çelik, teknelerin Girit açıklarına ulaştığını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet