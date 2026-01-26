Dolar
43.39
Euro
51.48
Altın
5,045.53
ETH/USDT
2,861.70
BTC/USDT
87,198.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrailli komutan, ABD'nin İran'a saldırma ihtimaline karşı hazırlık yaptıklarını duyurdu

İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısının Tahran yönetiminin misillemesine yol açabileceği ihtimaline karşı İsrail ordusunun tüm cephelerde hazırlık içinde olduğunu söyledi.

Burak Dağ  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
İsrailli komutan, ABD'nin İran'a saldırma ihtimaline karşı hazırlık yaptıklarını duyurdu

Kudüs

Kanal 12 televizyonunda yayınlanan açıklamasında Tümgeneral Milo, ABD'nin İran'a saldırma olasılığı çerçevesinde İsrail ordusunun yaptığı hazırlıklara değindi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tümgeneral Milo, "Amerikalıların hem Basra Körfezi'ne hem de Orta Doğu geneline yaptığı askeri yığınağı görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu durumun nereye gideceğini bilmiyoruz." diyen Milo, Washington'un Tahran'a saldırmayı seçmesi halinde bunun İsrail'i de etkileyebileceğini ve İran'ın vereceği yanıtın kendileri üzerinden olma ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

İsrailli komutan, ayrıca Hizbullah'ın daha geniş bir çatışmaya dahil olup olmayacağının yakından izlendiğini belirterek, "Çok dikkatliyiz, hazırlıklıyız ve hem güçlü savunma hem de taarruz hazırlıkları yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve Katar'ın bölgesel dengeler açısından "büyük bir sorun" olduğunu ileri süren Tümgeneral Milo, Suriye'ye ilişkin olarak sahadaki durumun "karmaşık ve zor" olduğunu, İsrail ordusunun güneyinde işgali sürdürdüğü Suriye'de saldırılara devam edeceğine işaret etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin muhtemel İran saldırısına atıfla, İsrail ordusunun hafta boyunca tüm alanlarda yaşanabileceklere karşı hazırlık seviyesini yükseltmeye yoğunlaştığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına 3 bin 635 subay ve astsubay istihdam edilecek
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak
Bahçelievler'de polis kaçan şüpheliyi kuryenin motosikletine binerek yakaladı
DMM'den "Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediği ve teröristlerin kadınlara şiddet uyguladığı" iddiasına yalanlama
Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrailli komutan, ABD'nin İran'a saldırma ihtimaline karşı hazırlık yaptıklarını duyurdu

İsrailli komutan, ABD'nin İran'a saldırma ihtimaline karşı hazırlık yaptıklarını duyurdu

İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 5 bin 848'e yükseldi

İran Yargı Erki Başkanı: Halk, şiddet eylemi gerçekleştirenlerin hızlıca yargılanmasını bekliyor

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve soğuklarda 920 bine yakın kişi elektriksiz kaldı

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve soğuklarda 920 bine yakın kişi elektriksiz kaldı
İsrail ordusunun, Ürdün sınırındaki terk edilmiş askeri mevzilere yeniden yerleşmeye başladığı bildirildi

İsrail ordusunun, Ürdün sınırındaki terk edilmiş askeri mevzilere yeniden yerleşmeye başladığı bildirildi
İran'daki internet kesintisinin ekonomiye verdiği günlük zararın 20 milyon doları aştığı iddia edildi

İran'daki internet kesintisinin ekonomiye verdiği günlük zararın 20 milyon doları aştığı iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet