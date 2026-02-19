Dolar
43.76
Euro
51.61
Altın
5,000.34
ETH/USDT
1,949.60
BTC/USDT
67,100.00
BIST 100
13,804.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Barış Kurulu'na neden davet edilmediklerini bilmediğini belirtti

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ülkesinin Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na neden davet edilmediğini bilmediğini söyledi.

Lejla Biogradlija  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Barış Kurulu'na neden davet edilmediklerini bilmediğini belirtti

Ankara

Rasmussen, bugün Washington'da düzenlenecek Barış Kurulu'nun ilk toplantısına ilişkin ulusal basına açıklamalarda bulundu.

Davet edilmedikleri bir toplantıya katılmamanın "utanılacak bir şey" olmadığını söyleyen Rasmussen, "Neden davet edilmediğimizi bilmiyorum. Dürüst olmam gerekirse baş ağrım da daha az olur." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rasmussen, Gazze'de kalıcı barışın sağlanmasını desteklediklerini belirterek, "Şimdi çıkıp 'Bu bir ABD Başkanı Donald Trump projesidir, bizim bununla ilgimiz yok' dersek, etki sahibi olabilme fırsatını zayıflatmış oluruz." diye konuştu.

Barış Kurulu'nda Gazze ile ilgilenen birimle iletişime geçeceklerini aktaran Rasmussen, "Bazı sorulması gereken sorularımız da var. Trump, ABD Başkanı sıfatıyla değil 'Donald Trump' olduğu için bu görevi üstleniyor ve kendisine geniş bir veto hakkı verilmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'ı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu da açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu Barış Kurulu'na "kurucu üye" olarak davet etmişti.

Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'daki Gazze diplomasisini ve ABD-İran gerilimini değerlendirdi
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
AK Parti Gençlik Kolları "İftara 5 Kala" programı kapsamında vatandaşlara iftarlık dağıttı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ilk iftarını fabrika işçileriyle yaptı
İstanbul Havalimanı günlük 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'daki Gazze diplomasisini ve ABD-İran gerilimini değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'daki Gazze diplomasisini ve ABD-İran gerilimini değerlendirdi

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Barış Kurulu'na neden davet edilmediklerini bilmediğini belirtti

Fransa, AB Komisyonunun Barış Kurulu toplantısına katılmasına tepki gösterdi

Epstein belgelerinde Ehud Barak imzasıyla kara tahtaya çizilmiş tartışmalı bir harita görüldü

Epstein belgelerinde Ehud Barak imzasıyla kara tahtaya çizilmiş tartışmalı bir harita görüldü
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu
Netanayahu, İran'ı "hayal bile edemeyecekleri bir karşılık vermekle" tehdit etti

Netanayahu, İran'ı "hayal bile edemeyecekleri bir karşılık vermekle" tehdit etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet