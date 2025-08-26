Dolar
Fenerbahçe, Benfica maçının hazırlıklarını Luz Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamlıyor.
logo
Dünya

İsrailli gazeteci, Gazze'de Filistinli gazetecilerin öldürmesini sevinçle karşıladı

İsrailli bir gazeteci, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nde Filistinli basın mensuplarını öldürmesini sevinçle karşıladı ve daha fazla kişinin hedef alınması için kışkırtmada bulundu.

Ali Semerci  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
İsrailli gazeteci, Gazze'de Filistinli gazetecilerin öldürmesini sevinçle karşıladı Fotoğraf: Abdallah F.s. Alattar/AA

İstanbul

İsrail'in i24 televizyon kanalının baş yorumcusu Zvi Yehezkeli, canlı yayında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, gazetecileri tasfiye etmeye karar verdiyse geç gelmek, hiç gelmemekten daha iyidir (geç olsun güç olmasın)" dedi.

Söz konusu gazetecilerin hastanelerde saklandıklarını, dünyaya bambaşka bir tablo sunduklarını ve Hamas'ın çıkarlarına hizmet ettiklerini iddia eden Yehezkeli, öldürülen gazetecilerin Hamas'ın askeri kanadının öncüleri olduğunu ileri sürdü.

Daha fazla Filistinli gazeteciyi hedef almaya yönelik kışkırtmada bulunan Yehezkeli, "Bu nedenle İsrail onları ortadan kaldırmakla iyi etti. Bence çok geç kalındı ve hâlâ imaja ve farkındalığa zarar veren birçok kişi var." ifadelerini kullandı.

⁠İsrail ordusu Nasır Hastanesini hedef aldı

İsrail ordusu, dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 gazeteciyi öldürmesine rağmen, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
