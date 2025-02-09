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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli askeri analist Amir: Netzarim'den çekilmek savaş kazanımlarının kaybı anlamına geliyor

İsrailli askeri analist Amir, İsrail ordusunun Netzarim Koridoru'ndan çekilmesinin, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin kuzeyini yeniden kontrol altına alması ve Tel Aviv'in savaşta elde ettiği kazanımları kalıcı olarak kaybetmesi anlamına geldiğini söyledi.

Zein Khalil, Esat Fırat  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
İsrailli askeri analist Amir: Netzarim'den çekilmek savaş kazanımlarının kaybı anlamına geliyor

Kudüs

İsrailli askeri analist Noam Amir, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin Netzarim Koridoru'ndan çekilmesinin, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin kuzeyini yeniden kontrol altına alması ve Tel Aviv'in savaşta elde ettiği kazanımları kalıcı olarak kaybetmesi anlamına geldiğini söyledi.

İsrail’in kanal 14 televizyonu analisti Amir, "Güçlerimiz dün gece Gazze Şeridi'nin ortasındaki Netzarim ekseninden çekilmeye başladı. Bu koridor aslında Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyi arasında tampon bölge oluşturuyor ve Gazze'deki Filistinli gruplara karşı verilen savaşta çok önemli bir stratejik noktadır." dedi.

Amir, koridorun Hamas'a geri dönmesinin, hareketin unsurlarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde serbestçe hareket etmesine olanak sağlayacağını kaydetti.

Netzarim Koridoru'ndan çekilmenin, İsrail'in (Gazze Şeridi’nde) kontrolü Hamas'a geri vermesi anlamına geldiği değerlendirmesinde bulunan Amir, "Bu, Gazze Şeridi'nin kuzeyini temizleme savaşının kazanımlarını kalıcı olarak kaybettiğimiz ve Hamas'ın istediği şekilde tekrar özgürce hareket edebilmesine olanak sağladığımız anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Bugün İsrail ordusu, Hamas ile ateşkes anlaşması uyarınca Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

İsrail'in, ABD’nin desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316’sı kadın olmak üzere 48 bin 189 Filistinli öldü, 111 bin 640 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

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