Dolar
32.06
Euro
35.00
Altın
2,162.46
ETH/USDT
3,979.90
BTC/USDT
71,607.00
BIST 100
9,069.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hatay’da iftar programında konuşuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da TESKOM’un iftar programında konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı'ndan, Savunma Bakanı'na "Lübnan'a savaş aç" çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Savunma Bakanı Savunma Bakanı Yoav Gallant'a Lübnan'a savaş ilan etme çağrısı yaptı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Muhammed Emin Canik  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı'ndan, Savunma Bakanı'na "Lübnan'a savaş aç" çağrısı

Quds

Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Gallant, ordu senin sorumluluğunda, daha ne bekliyorsun, İsrail devletine 100'den fazla roket atıldı, siz de sessizce oturuyor musunuz?" dedi.

Lübnan'a saldırma çağrısı yapan Ben-Gvir, "Şimdi karşılık vermeye, saldırmaya ve savaşa başlayalım." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu düşünülen mevkilerden İsrail'e 100'e yakın roket atıldığı duyurulmuş, Hizbullah da saldırıları doğrulamıştı.

İsrail ordusu da savaş uçaklarının roket saldırılarının gerçekleştirildiği yerleri hedef aldığını bildirmişti.

Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail'in saldırı düzenlediği Baalbek kentinde 1 kişinin öldüğünü ve 8 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Hizbullah'ın etkin olduğu Baalbek kenti, Hizbullah ile İsrail ordusunun çatışmalarını sürdürdüğü Lübnan sınırından yaklaşık 100 kilometre uzakta bulunuyor.

İsrailli yetkililer son zamanlarda, Hizbullah'ın ülkenin güney sınırından çekilmemesi durumunda Lübnan'a yönelik saldırıları genişletme tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaris'te ormanı yakan sanığa 19 yıl hapis ve 190 bin lira adli para cezası
Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'yi telefonla arayarak tebrik etti
Doç. Dr. Zeybek seçim sürecinde dezenformasyona dikkati çekti

Benzer haberler

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de sahur yapan Filistinli çocuk: Yemek yemek istiyoruz, ekmek istiyoruz

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de sahur yapan Filistinli çocuk: Yemek yemek istiyoruz, ekmek istiyoruz

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı'ndan, Savunma Bakanı'na "Lübnan'a savaş aç" çağrısı

İnsani yardımları alabilmek için Gazze kenti kıyısında iskele kurma çalışmaları sürüyor

İsrail bugüne kadar Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen 400'den fazla Filistinliyi öldürdü

İsrail bugüne kadar Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen 400'den fazla Filistinliyi öldürdü
ABD ve Avrupa’nın Gazze’ye "deniz yoluyla yardım" ulaştırma planında belirsizlikler sürüyor

ABD ve Avrupa’nın Gazze’ye "deniz yoluyla yardım" ulaştırma planında belirsizlikler sürüyor
Avustralya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail için "rotasını değiştirmezse destek kaybedecek" uyarısı

Avustralya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail için "rotasını değiştirmezse destek kaybedecek" uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet