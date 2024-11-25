Dolar
34.59
Euro
36.33
Altın
2,680.43
ETH/USDT
3,492.20
BTC/USDT
97,722.00
BIST 100
9,687.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in son 15 günde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 523 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun son 15 günde Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 523 kişi hayatını kaybetti, 1709 kişi yaralandı.

Mehmet Nuri Uçar  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
İsrail'in son 15 günde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 523 kişi hayatını kaybetti

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 416 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 2 ayrı katliamda 24 kişinin yaşamını yitirdiği, 71 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Buna göre İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 15 günde 523 kişi hayatını kaybetti, 1709 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 235'e, yaralı sayısı da 104 bin 638'e yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
AA'nın "Kanıt" belgeseli sosyal medyanın gündeminde
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kadına yönelik şiddetin kök nedenlerini ortadan kaldırmak en temel hedefimizdir
"Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu" 29-30 Kasım'da İstanbul'da yapılacak
Emine Erdoğan'dan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" paylaşımı

Benzer haberler

AA'nın "Kanıt" belgeseli sosyal medyanın gündeminde

AA'nın "Kanıt" belgeseli sosyal medyanın gündeminde

DSÖ: İsrail'in saldırdığı Kemal Advan Hastanesi'nde son 48 saatte 14 kişi yaralandı

İsrail'in son 15 günde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 523 kişi hayatını kaybetti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 29 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 29 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye 3 hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye 3 hava saldırısı düzenledi
UNRWA: Gazze halkının barınacak yeri, yeterli yiyecek ve temiz suyu yok

UNRWA: Gazze halkının barınacak yeri, yeterli yiyecek ve temiz suyu yok
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet