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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in serbest bıraktığı aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Filistinli esirler Gazze Şeridi'ne ulaştı.

Mohamed Majed, Ali Semerci  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
İsrail'in serbest bıraktığı aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştı Fotoğraf: Abdallah F.s. Alattar/AA

Gazze

Filistinli esirler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne ulaştı.

Serbest kalan Filistinli esirler gerekli sağlık muayenelerinden geçirilmek üzere Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki Avrupa Gazze Hastanesi'ne nakledildi.

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, bugün yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının gece saatlerinde "602 Filistinliyi" serbest bıraktığını belirtmişti.

Serahine, İsrail'in, esir takasının 7. turunda teslim aldığı 4 esirin cenazesinin kimlik teşhisleri yapılana kadar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 Filistinli esirin serbest bırakılmasını ertelediğini söylemişti.

İsrailli esirlere ait 4 cenazenin teslim edilmesiyle, İsrail'in 22 Şubat'ta salıverilmesini askıya aldığı Filistinli esirin serbest bırakılacağı açıklanmıştı.

İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya almıştı

Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri 22 Şubat'ta serbest bırakmıştı.

İsrailli esirlerin Hamas tarafından serbest bırakılmasına rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.

Hamas ve İsrail, arabulucularla yapılan görüşmeler neticesinde krizin çözüldüğünü açıklamıştı.

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