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FIBA 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Ürdün, rakibi İsrail'i boykot ederek maça çıkmadı

İsviçre'nin Lozan kendinde düzenlenen FIBA 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Ürdün, rakibi İsrail'i boykot ederek maça çıkmadı.

Selçuk Buğra Gökalp  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
FIBA 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Ürdün, rakibi İsrail'i boykot ederek maça çıkmadı

Ankara

Ürdün Basketbol Federasyonu, FIBA'ya resmi olarak, takımlarının İsrail'in 19 yaş altı takımıyla oynanacak C Grubu ikinci maçını boykot etme kararı aldığını bildirdi.

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Ürdün 20-0 hükmen mağlup sayılarak grup sonunculuğuna gerilerken, İsrail C Grubu liderliğine yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 56 binden fazla insan hayatını kaybetti.

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