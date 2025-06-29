FIBA 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Ürdün, rakibi İsrail'i boykot ederek maça çıkmadı
İsviçre'nin Lozan kendinde düzenlenen FIBA 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Ürdün, rakibi İsrail'i boykot ederek maça çıkmadı.
Ankara
Ürdün Basketbol Federasyonu, FIBA'ya resmi olarak, takımlarının İsrail'in 19 yaş altı takımıyla oynanacak C Grubu ikinci maçını boykot etme kararı aldığını bildirdi.
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Ürdün 20-0 hükmen mağlup sayılarak grup sonunculuğuna gerilerken, İsrail C Grubu liderliğine yükseldi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 56 binden fazla insan hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.