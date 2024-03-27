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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Refah'a düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki evlere düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Mohamad Majed Mustafa Haboush, Ali Semerci  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
İsrail'in Refah'a düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar oldu Fotoğraf: Jehad Alshrafi/AA

Gazze

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Refah'ın farklı yerlerinde 4 eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in Refah'ın doğusundaki El-Cenine Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği hava saldırısında ise İlin el-Asamine adlı kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Öte yandan İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrindeki El-Emel Hastanesi'ni toprak bariyerlerle kapatarak sağlık ekipleri ve hastaları oradan ayrılmaya zorladı.

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