Dolar
33.51
Euro
36.57
Altın
2,431.90
ETH/USDT
2,595.90
BTC/USDT
60,619.00
BIST 100
9,907.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Lübnan'ın Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi öldü

İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi Samir el-Hac'ın öldüğü, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi.

İdiris Okuduci  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
İsrail'in Lübnan'ın Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi öldü

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Sayda kentinde Ayn el-Helva Mülteci Kampı yakınındaki Hasbaya kavşağında seyir halindeki bir aracı vurdu.

Söz konusu araca 2 füze isabet etti.

Araçta bulunan Hamas Hareketi yetkilisi Samir el-Hac olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırı sırasında benzin istasyonunda sıra bekleyen Nesim Nasr ve İman Avda isimli 2 sivil de yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarının teslimi başladı
Türkiye, Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen çabaları takdir ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kulüplerimizden fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz
Milas'taki orman yangınında 131 dekar tarım alanı zarar gördü
Ticaret Bakanlığından domatesleri çöpe döken işletmeye para cezası uygulanması talimatı

Benzer haberler

İsrail'in Lübnan'ın Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi öldü

İsrail'in Lübnan'ın Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi öldü

Rusya, İsrail ile İran'a "gerginliği artırmaktan kaçınmaları" çağrısında bulundu

BM, Gazzelilerin, "güvenli bölge" olarak iddia edilen yerlerde de saldırıya uğradığını bildirdi

İsrail, Filistinli tutuklulara yönelik ziyaret yasağını bir ay daha uzattı

İsrail, Filistinli tutuklulara yönelik ziyaret yasağını bir ay daha uzattı
Fransız vekillerden "Gazze'de savaş" ifadesini kullanan Macron'a tepki: Savaş değil soykırım

Fransız vekillerden "Gazze'de savaş" ifadesini kullanan Macron'a tepki: Savaş değil soykırım
İran Devrim Muhafızları donanması "yüksek patlayıcı başlıklara sahip" yeni füzeleri teslim aldığını duyurdu

İran Devrim Muhafızları donanması "yüksek patlayıcı başlıklara sahip" yeni füzeleri teslim aldığını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet