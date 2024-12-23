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Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Muhammed Emin Canik  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

Beyrut

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Mercayun'a bağlı et-Taybe beldesinde bir okulun yanına hava saldırısı düzenledi.

Bir grup insanı hedef alan İsrail saldırısında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İsrail, Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan'ın güneyinde evlerin yıkılması, bombardımanlar ile savaş uçağı ve dron uçurmak gibi eylemlerle İsrail ordusu, ateşkesi en az 287 kez ihlal etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişi öldü, 16 bin 661 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

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