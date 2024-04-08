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İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir köye düzenlediği hava saldırısında 1'i Hizbullah mensubu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu belirtildi.

İdiris Okuduci  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan'ın Sur kentine bağlı Sultaniye köyündeki bir eve hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda söz konusu evin tamamen yıkıldığı, enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Ayrıca İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde bulunan Kfarkilla beldesinde de bir evi füzelerle vurduğu belirtildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı aktarıldı.

İsrail ordusu: Hizbullah'ın bölge sorumlusunu öldürdük

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Sur kentine bağlı Sultaniye köyüne düzenlenen hava saldırısında Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Gücü'nün Hacir bölge sorumlusu Ali Ahmed Hasin'in öldürüldüğü belirtildi.

Hasin'in, Hizbullah'ın bölgedeki üst düzey komutanlarından biri olduğu ve İsrail'e yönelik birçok saldırıda yer aldığı ileri sürüldü.

Hizbullah, Hasin'in ölümünü doğruladı

Hizbullah da İsrail saldırısında kod adı "Abbas Cafer" olan Hizbullah mensubu Ali Ahmed Hasin'in öldürüldüğünü doğruladı.

Ancak Hizbullah'tan yapılan açıklamada Hasin'in bölge sorumlusu olup olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 271'e yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 54 Lübnanlı sivil ve 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 11 asker ölmüştü.

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