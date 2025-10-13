Dolar
Gazze’deki ateşkes anlaşması kapsamında Ramallah’taki Ofer Hapishanesi’nde bulunan Filistinli esirlerin serbest bırakılması bekleniyor Hamas Gazze'deki İsrailli esirleri Kızılhaç heyetine teslim etmeye başladı. -VTR
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Hamas Gazze'deki İsrailli esirleri Kızılhaç heyetine teslim etmeye başladı

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 20 İsrailli esirden 7'sini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etti.

Faruk Hanedar, Turgut Alp Boyraz, Zeynep Tüfekci Gülay, Emirhan Demir  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Hamas Gazze'deki İsrailli esirleri Kızılhaç heyetine teslim etmeye başladı Fotoğraf: Hamza Z. H. Qraiqea - AA

Kudüs/Amman/İstanbul

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, esirlerin Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Han Yunus olmak üzere 3 noktadan aşamalı olarak serbest bırakılacağı belirtildi.

İlk aşamada serbest bırakılan esirlerin isimlerinin Matan Angrest, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor ve Omri Miran olduğu açıklandı.

Hamas'ın saat 10.00 civarında esirlerin bir kısmını daha serbest bırakacağı kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze'den salıverilen 7 İsrailli esiri Kızılhaç'tan teslim aldığını duyurdu

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkililerinin Kızılhaç heyetiyle buluştuğu aktarıldı.

Kızılhaç heyetinden teslim alınarak İsrail'e götürülmek üzere yola çıkan esirlerin sağlık kontrolünden geçirileceği kaydedildi.

İsrail ordusu ayrıca, Kızılhaç heyetinin İsrailli esirlerin teslim alınacağı ikinci noktaya doğru hareket ettiğini bildirdi.

Açıklamada, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki buluşma noktasından bazı İsrailli esirleri teslim edeceği aktarıldı.

İsrail basınına göre Hamas, esirler salıverilmeden önce aileleriyle konuşmalarına izin verdi

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Hamas, esirleri salıvermeden önce aileleriyle telefon görüşmesi yapmalarına izin verdi.

İsrailli esir Matan Zangauker'in annesi Ainav'ın telefonda oğluna, "Matan, eve dönüyorsun. Hepiniz geri dönüyorsunuz. Savaş bitti. Eve dönüyorsunuz." dediği aktarıldı.

İsrailli esirler ile aileleri arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin, İsrail ile Hamas arasında geçmişte yaşanan takas anlaşmaları tarihinde ilk kez yapılması dikkati çekiyor.

Hamas, teslim edilecek 20 sağ İsrailli esirin ismini paylaşmıştı

Hamas, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edilecek 20 sağ İsrailli esirin ismini paylaşmıştı.

Serbest bırakılacak esirlerin isimlerinin Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio ve Omri Miran olduğu kaydedildi.

İsrail basını, açıklanan listenin Tel Aviv yönetiminin beklentisiyle aynı olduğunu aktardı.

Filistin Esirler Medya Ofisi, salıverilecek 1968 Filistinlinin ismini yayınladı

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in ateşkes kapsamında salıvereceği müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 Filistinlinin isim listesini yayınladı.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes ve esir takası kapsamında salıverilecek müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 Filistinlinin ismi yayınlandı.

Açıklamada, salıverilecek müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinlilerden 143'ünün Kudüs ve Batı Şeria dışına sınır dışı edileceği kaydedildi.

Kassam Tugayları: İsrail anlaşmaya uyduğu sürece anlaşmaya ve belirlenen takvime uyacağız 

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail varılan anlaşmaya uyduğu sürece kendilerinin de anlaşmaya uyacaklarını ve bu bağlamda belirlenen takvime bağlı kalacaklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, ateşkes ve esir takası anlaşmasının Filistin halkının kararlılığı ve direnişinin bir sonucu olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail anlaşmaya uyduğu sürece anlaşmaya uyulacağı ve bu bağlamda belirlenen takvime bağlı kalınacağı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca "Düşman, sahip olduğu güce ve istihbarata rağmen askeri baskıyla esirlerini geri alamadı. Şimdi, direnişin en başından bu yana söz verdiği gibi boyun eğiyor ve esirlerini takas anlaşması kapsamında geri alıyor." ifadesine yer verildi.

BM, Gazze'de ateşkesin ardından insani yardım geçişlerinde ilerleme kaydedildiğini duyurdu

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, İsrail'in aylarca insani yardım geçişini engelleyen ablukası nedeniyle kıtlık ilan edilen Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin yardımlara etkisi ele alındı.

Açıklamada, "Gazze'deki insani yardım faaliyetlerimizin artırılması yolunda çalışmalarımız sürüyor ve bugün önemli ilerleme kaydedildi. Gazze Şeridi'ne marttan bu yana ilk kez yemek pişirmek için tüp girdi." ifadeleri kullanıldı.

Gıda, ilaç, yerinden edilen ailelere dağıtılacak çadırların Gazze'ye girişinde artış olduğu belirtilen açıklamada, toplam 190 ton insani yardımın dağıtılması için gerekli izinlerin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, BM'nin ateşkesin ilk 60 gününde insani yardım faaliyetlerinin kapsamını genişleterek Gazze'de hayat kurtarıcı hizmetlere ihtiyaç duyan herkese ulaşmayı planladığı vurgulandı.

⁠Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

