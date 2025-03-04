İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği SİHA saldırısında bir kişi öldü
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur ilçesinde silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Kudüs
Lübnan resmi haber ajansı NNA, Sur ilçesine bağlı Rişknaniye beldesine düzenlenen saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralananların olduğunu bildirdi.
Rişknaniye beldesine İsrail'in düzenlediği SİHA saldırısında park halindeki bir aracın SİHA ile hedef alındığı aktarılırken, olayda yaralanan Lübnanlıların sayısı ve durumu hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Kana bölgesine düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanlarından Kadir Said Haşim'in hedef alındığı duyuruldu.
Açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda Haşim'in öldürüldüğü ifade edildi.
İsrail ordu radyosu ise Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'a bağlı Rıdvan Gücü'nden üst düzey bir isme suikast" düzenlendiğini duyurmuştu.
Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sık sık anlaşmayı ihlal ediyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında en az 82 kişi hayatını kaybetti, 270'ten fazla kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.