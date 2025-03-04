Dolar
36.44
Euro
38.70
Altın
2,916.87
ETH/USDT
2,136.90
BTC/USDT
86,911.00
BIST 100
9,898.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği SİHA saldırısında bir kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur ilçesinde silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Burak Dağ, Çağrı Koşak  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği SİHA saldırısında bir kişi öldü Fotoğraf: Mohammad Abushama/AA

Kudüs

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Sur ilçesine bağlı Rişknaniye beldesine düzenlenen saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralananların olduğunu bildirdi.

Rişknaniye beldesine İsrail'in düzenlediği SİHA saldırısında park halindeki bir aracın SİHA ile hedef alındığı aktarılırken, olayda yaralanan Lübnanlıların sayısı ve durumu hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Kana bölgesine düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanlarından Kadir Said Haşim'in hedef alındığı duyuruldu.

Açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda Haşim'in öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail ordu radyosu ise Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'a bağlı Rıdvan Gücü'nden üst düzey bir isme suikast" düzenlendiğini duyurmuştu.

Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sık sık anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında en az 82 kişi hayatını kaybetti, 270'ten fazla kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bolat, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ndeki taksici esnafıyla iftar yaptı
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi
Malatya'da 4 noktada 4 bin kişiye iftar veriliyor
Çanakkale'de hız ihlalleri yapay zeka destekli cihazla tespit ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fidan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

Benzer haberler

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği SİHA saldırısında bir kişi öldü

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği SİHA saldırısında bir kişi öldü

İsrail iç istihbarat teşkilatı, 7 Ekim soruşturmasında başarısızlığını kabul etti

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduklarını söyledi

BM raportörü, Gazze'deki saldırıların Filistinli siviller için "tamamen yıkıcı" olduğunu belirtti

BM raportörü, Gazze'deki saldırıların Filistinli siviller için "tamamen yıkıcı" olduğunu belirtti
İngiliz Bakan West, Gazze'ye yardımları engellemenin uluslararası hukuku ihlal riski taşıdığını belirtti

İngiliz Bakan West, Gazze'ye yardımları engellemenin uluslararası hukuku ihlal riski taşıdığını belirtti
UNESCO'da Gazze ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi

UNESCO'da Gazze ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet