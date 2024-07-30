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Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İdiris Okuduci  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusuna ait hava araçları, Beyt Lif beldesindeki bir eve saldırı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, evin de tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan henüz açıklama gelmezken ölen kişinin Hizbullah mensubu olduğu iddia ediliyor.


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