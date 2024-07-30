İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Beyrut
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusuna ait hava araçları, Beyt Lif beldesindeki bir eve saldırı gerçekleştirdi.
Saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, evin de tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan henüz açıklama gelmezken ölen kişinin Hizbullah mensubu olduğu iddia ediliyor.
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