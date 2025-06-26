Elon Musk, Lübnan’da telekomünikasyon ve internet sektörüne yatırım yapmak istediğini söyledi
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile ABD'li iş insanı Musk'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Beyrut
Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, Lübnan’da iletişim ve internet sektörüne yatırım yapmak istediğini belirtti.
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Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Musk görüşmede şirketlerinin Lübnan pazarında daha güçlü bir şekilde yer almak ve yatarım yapmak istediğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Avn ise bu talebi memnuniyetle karşıladığını ve yasal çerçeveler dahilinde her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.
SpaceX’e bağlı Starlink şirketinden bir heyet geçen Mayıs ayı sonunda Lübnan’ı ziyaret ederek Lübnan İletişim Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde bulunmuş ve Lübnan'da uydu aracılığıyla yüksek hızlı internet hizmeti sağlanması imkanlarını ele almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.