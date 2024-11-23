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Dünya

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 670'e yükseldi

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 25 artarak 3 bin 670'e çıktı.

Muhammed Emin Canik, Faruk Hanedar  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 670'e yükseldi Fotoğraf: Murat Şengül/AA

Istanbul

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 25 kişinin öldüğü, 58 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 926'sı kadın ve çocuk, 220'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 670'e, yaralı sayısının 15 bin 413'e yükseldiği belirtildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası sürerken Lübnan hükümeti, yerinden olan kişilerden 610 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıklamıştı.

İsrail ordusunun dün Beyrut'un merkezine düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 20'ye çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in dünkü saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde bir binayı hedef alan saldırısında ölenlerin sayısının 20'ye, yaralananların sayısının da 66'ya çıktığı belirtildi.

İsrail saldırısında yerle bir olan binada enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

İsrail savaş uçakları, dün Beyrut'un merkezindeki El-Basta bölgesinde, el-Memun Sokağı'nda 8 katlı bir binayı 5 füzeyle hedef almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de İsrail ordusunun düzenlediği saldırıyla Hizbullah'ın "operasyon dairesi başkanı" ve Hasan Nasrallah'ın danışmanı olduğu belirtilen Muhammed Haydar'ı hedef aldığı iddia edilmişti.

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