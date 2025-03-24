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Dünya

İsrail'in, hapishanelerdeki Filistinli tutuklular arasında uyuz hastalığını kasten yaygınlaştırdığı iddia edildi

Filistin Esirler Medya Ofisi, "Hapishane yönetimi, enfekte olanları diğer mahkumlardan ayırmayarak kasıtlı olarak uyuz hastalığını bulaştırıyor." dedi.

Safiye Karabacak  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
İsrail'in, hapishanelerdeki Filistinli tutuklular arasında uyuz hastalığını kasten yaygınlaştırdığı iddia edildi

İstanbul

İsrail'in Gilboa ve Megiddo hapishanelerinde Filistinli tutuklular arasında uyuz hastalığını kasıtlı olarak yaygınlaştırdığı, hatta bu nedenle birçok tutuklunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Esirler Medya Ofisi'nden İsrail'in Gilboa ve Megiddo hapishanelerindeki Filistinli tutukluların koşullarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Açlık ve işkencelerin arasında daha şiddetli bir azap gizleniyor; tutukluların bedenlerini sessizce kasıp kavuran uyuzun yayılması." ifadesine yer verildi.

Uyuzun tutuklular arasında oldukça yaygın ve hapishane yönetiminin kasıtlı tıbbi ihmalleriyle bağlantılı olarak mahkumlar arasında yayılan en önemli hastalıklardan biri olduğuna işaret edilen açıklamada, "Hapishane yönetimi, enfekte olanları diğer mahkumlardan ayırmayarak kasıtlı olarak uyuz hastalığını bulaştırıyor." denildi.

Hijyen eksikliği, kıyafet sıkıntısı, deterjan sorunu ve haftada bir gün dışında tutukluların duş almasına izin verilmemesinin ciddi şekilde hastalığın yayılmasına yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, "Kronik hastalıkları olan kişilerin acıları katlanıyor. Tedavi yok, ağrı kesici yok, sadece kaşıntı, kızarıklık ve beklemek var. Hatta uyuz birçok tutuklunun şehit olmasına yol açtı." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, Gilboa hapishanesindeki tutukluların koşullarının kötü ve trajik olduğu belirtildi.

Açıklamada, hapishane idaresinin kasıtlı tıbbi ihmali nedeniyle uyuz hastalığının tutuklular arasında yayıldığı, zor ve tedavisi mümkün olmayan tıbbi vakaların varlığına rağmen, idarenin onları kasıtlı olarak diğer tutuklulardan ayırmadığı kaydedildi.

Heyetin avukatının ramazan ayında olmasına rağmen tutuklulara sunulan yemeğin kötü ve yetersiz, açık havaya çıkma sürelerinin sadece bir saat olduğunu ifade ettiği açıklamada, avukatın ayrıca 22 Mart 2023'te idari tutuklu olarak hapishaneye giren 35 yaşındaki Muhammed Salih Muhammed Hamdan'ı da ziyaret ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Hamdan'ın her iki bacağına kurşunlar isabet ettiği ve kurşunlar çıkarıldıktan sonra fizik tedavi uygulanmadığı, bunun da sinirlerin büyük oranda zarar görmesine yol açtığı kaydedilen açıklamada, Hamdan'ın ayrıca beş yılda bir değiştirilmesi gereken kalp pilinin Haziran 2024 tarihinde değiştirilmiş olması gerektiğine işaret edildi.

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