İsrail'in Han Yunus ve Refah'ta düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli öldü
İsrail'i Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Han Yunus Mülteci Kampı'ndaki Ziyade ailesinin evine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda yaralanan oldu.
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İsrail'in Han Yunus'un batısındaki En-Nimsavi Mahallesinde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 1 Filistinli öldü, yaralananlar da oldu.
İsrail Gazze, Deyr el-Belah kentleri ile Nusayrat Mülteci Kampına yoğun saldırını sürdürüyor
Görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının Refah kentinin kuzeybatısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırlara ateş açtığını kaydetti.
İsrail'in Deyr el-Belah kentinin doğusunda şiddetli topçu bombardımanına yeniden başladığını aktaran görgü tanıkları, aynı zamanda Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde aralıklı topçu bombardımanı gerçekleştirdiği ve işaret fişekleri attığını aktardı.
Görgü tanıkları, Gazze kentindeki Ez-Zeytun Mahallesinin güneydoğusuna giren İsrail araçlarının Filistinlilerin evlerine top mermisi attığını ve ateş açtığını, İsrail savaş uçaklarının ise Gazze kentinin güneybatısındaki bölgelere de çok sayıda saldırı düzenlediğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.