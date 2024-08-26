İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda TRT kameramanı yaralandı
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda TRT Arabi kameramanı yaralandı.
Gazze
İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilerin çadırının önündeki bir araca saldırı düzenledi.
Saldırıda TRT Arabi kameramanı Muhammad ez-Zeanin şarapnel parçasıyla gözünden yaralandı.
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