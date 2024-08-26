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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda TRT kameramanı yaralandı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda TRT Arabi kameramanı yaralandı.

Gülşen Topçu  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda TRT kameramanı yaralandı Fotoğraf: Hani Alshaer - AA

Gazze

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilerin çadırının önündeki bir araca saldırı düzenledi.

Saldırıda TRT Arabi kameramanı Muhammad ez-Zeanin şarapnel parçasıyla gözünden yaralandı.


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