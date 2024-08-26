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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Awad Rjoob, Hamdi Yıldız, Enes Canlı  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
İsrail'in Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli öldü

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 5 kişinin naaşı bölgedeki hastaneye getirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Tulkerim'de 4 güçlü patlama yaşandığını bildirdi.

İsrail ordu sözcülüğü ise Nur Şems Mülteci Kampı'nda "operasyon odası" olduğunu ileri sürdüğü bir noktayı vurduğunu açıkladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentler ve buradaki mülteci kampları, 7 Ekim'den itibaren İsrail'in yoğun şiddetine ve bölgede sivil halkın cezalandırıldığı altyapı yıkımına maruz kalıyor.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, Cenin, Tubas gibi kentlerdeki mülteci kampları Filistinli silahlı direniş gruplarının varlığıyla tanınıyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail ordusunun işgal ettiği Batı Şeria'da 7 Ekim'den sonra düzenlediği 60 kadar hava saldırısının "işgalci gücün yükümlülüklerine aykırı" olduğunu belirtiyor.

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