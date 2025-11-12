Trump'tan yolsuzluktan yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumburbaşkanı Isaac Herzog'a gönderdiği mektupta, yolsuzluktan yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu affetmesini istedi.
Ankara
İsrail basını, Trump'ın Cumhurbaşkanı Herzog'a gönderdiği mektubu yayımladı.
Trump mektubunda, İsrail yargısının bağımsızlığına saygı duyduğunu belirtirken Netanyahu hakkındaki davaların "siyasi ve haksız olduğunu" ileri sürdü.
Mektubunda Trump, Herzog'dan Netanyahu'yu affetmesini istedi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Trump'ın Netanyahu'yu affetmesi için Herzog'a mektup gönderdiği doğrulandı.
Herzog'un Trump'a büyük saygı duyduğu belirtilen açıklamada, bir kişinin affını istemek için Cumhurbaşkanlığına resmi talepte bulunması gerektiği vurgulandı.
Trump, geçen ay İsrail Meclisinde yaptığı konuşmada, Herzog'a dönerek Netanyahu'yu affetmesini istemişti. Herzog ise Trump'ın Meclisteki konuşmasında bu talebe sessiz kalmayı tercih etmişti.
İsrail tarihinde görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davaları uzun yıllardır sürüyor.
Trump'ın Netanyahu'nun affedilmesi için gönderdiği mektup İsrail siyasetini ikiye böldü
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndererek yolsuzluktan yargılanan Başbakan Binyamin Netanyahu için af istemesine siyasi liderler farklı tepki gösterdi.
Netanyahu'nun koalisyonunda yer alan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan Trump'ın mektubuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ben-Gvir, Netanyahu hakkındaki davaları "utanç verici" şeklinde niteleyerek Trump'ın mektubuna destek verdi.
Herzog'dan Netanyahu'yu affetmesini isteyen Ben-Gvir, "Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Trump'ı dinle." ifadesini kullandı.
Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise Trump'ı doğrudan hedef almak yerine Netanyahu'ya yüklendi.
Lapid, İsrail yasalarına göre, birinin affedilebilmesi için önce suçun kabul edilmesi ve yapılanlardan pişmanlık duyulması gerektiğini belirtti.
Diğer bir muhalif lider Yair Golan da Netanyahu'yu eleştirdi.
Golan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Netanyahu, (hakkındaki yolsuzluk davalarında) hiçbir şey olmadığını ve olmayacağını iddia ediyor, ancak aynı zamanda af konusunda yardımcı olması için Trump'a yalvarıyor." yorumunda bulundu.
Netanyahu'nun süren davalar nedeniyle ülke yönetiminde "zorlandığı" yönündeki serzenişine de atıfta bulunan Golan, "Eğer bir ülkeyi ve bir davayı aynı anda yönetmekte zorlanıyorsa istifa etmeli." ifadesini kullandı.
Trump, hakkında yolsuzluk davaları süren Netanyahu'yu affetmesi için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.
Netanyahu'nun yolsuzluk davaları
Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.
Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.
Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.
Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.