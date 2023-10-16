İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 2 bin 750'ye yükseldi
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 80 artarak 2 bin 750 oldu.
Gazze
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında Gazze'de 80 kişinin daha hayatını kaybettiği, 100 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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Buna göre, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 10'uncu gününde Gazze'deki toplam can kaybı 2 bin 750'ye, yaralı sayısı da 9 bin 700'e yükseldi.
İsrail ordusu yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni 10 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Geçici ateşkes sağlandığı yönündeki haberler yalanlandı
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin çıkarılması karşılığında Gazze’de ateşkesin sağlandığı ya da buraya insani yardım girişi için anlaşma sağlandığı yönündeki haberler yalanlandı.
Hamas da Refah Sınır Kapısı'nın açılacağına ilişkin Mısır'ın herhangi bir şekilde kendileriyle iletişime geçmediğini açıkladı.
Hamas'a bağlı Gazze'deki Filistin Hükümeti Sözcüsü Selame Maruf, ateşkes iddialarına ilişkin, "İsrail basınında çok fazla şeyin dolaşıma sokulduğunu ve bunların temelsiz olduğunu" söyledi.
Basında, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın bugün yabancı ülke vatandaşlarının tahliyesi için açılacağı ve birkaç saatlik ateşkes sağlandığı yönünde haberler çıkmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.