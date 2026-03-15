Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran ve Lübnan’dan atılan roketler nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenler çaldı

İran ve Lübnan’dan atılan roketler nedeniyle Hayfa başta olmak üzere işgal altındaki Golan Tepeleri’nin kuzeyi ve İsrail’in kuzeyinde birçok kentte alarm sirenleri çaldı.

Zein Khalil, Mehmet Nuri Uçar  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
İran ve Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan İsrail’e roketlerin fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, sirenlerin işgal altındaki Golan Tepeleri’nin kuzeyi ile İsrail’in kuzeyindeki yerleşim bölgelerinde de çaldığı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail’in Kanal 12 televizyonu ise İran ile eş zamanlı olarak Lübnan’dan da İsrail'e roket saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Roket ve füzelerin büyük bölümünün hava savunma sistemleri tarafından önlendiği, ancak Lübnan’dan fırlatılan roketlerden birinin kuzeydeki bir yerleşim bölgesine düştüğü ifade edildi.

İsrail ordusu, saldırının hedef aldığı bölgede arama-kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı.

İsrail acil yardım servisi de saldırılarda herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirmedi.

Söz konusu son saldırılarla birlikte, geceden bu yana İran ve Lübnan’dan İsrail’e yönelik beşinci saldırı dalgası gerçekleşmiş oldu.

Gece saatlerinde, İran’dan İsrail’e düzenlenen füze saldırısının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve Tel Aviv’de şiddetli patlama sesleri duyulmuştu.

İran'dan yapılan füze saldırısı nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresindeki kentlere şarapnel parçaları düşmüş, 3 bölgede de yangın çıkmıştı.

Kanal 12 televizyonu, Rishon Lezion, Ramle, Bnei Brak ve Holon kentlerine füze ve şarapnel parçalarının düştüğünü aktarmıştı.

Sabaha doğru ayrıca, İran ve Lübnan’dan atılan roketler nedeniyle İsrail’in güneyindeki Necef Çölü ve Birüssebi kenti çevresinde de sirenler çalmıştı.

