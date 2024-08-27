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Dünya

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 5'i çocuk 40 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin fark bölgelerine yönelik gün boyunca sürdürdüğü saldırılar sonucu 5'i çocuk 40 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Mahmut Geldi  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 5'i çocuk 40 Filistinli öldü Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir grup vatandaşı hedef alan hava saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada, kuzeydeki el-Amudi bölgesinde düzenlenen saldırıda da en az 2 vatandaşın öldüğü bildirildi.

İsrail'in Gazze vilayetini de 5 hava saldırısıyla hedef aldığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılar sonucu 23 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimine yönelik iki hava saldırısında da en az 7 sivilin yaşamını yitirdiğine dikkat çekilen açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivil bir aracın vurulmasıyla da 5 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in gün boyunca Gazze'nin farklı bölgelerine yönelik saldırılarda ölenler arasında 5 çocuğun olduğu ifade edildi.

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