İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze/İstanbul/Kudüs
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Refah kentinin kuzeybatısındaki Şakuş bölgesinde yine yardım bekleyenleri hedef aldı.
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Saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaşamını yitirenlerin cenazeleri ve yaralananlar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un güneybatısındaki Kızılhaç sahra hastanesine kaldırıldı.
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Filistin remi ajansı WAFA'nın haberine göre, sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısındaki Es-Satl bölgesine saldırı düzenlediğini belirtti.
Yetkililer, saldırı sonucunda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti.
Sağlık yetkilileri, İsrail savaş gemilerinin de Gazze şehrini denizden bombaladığını aktardı.
Yetkililer ayrıca, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeybatısındaki Es-Saftavi Mahallesi'ne düzenlediği topçu atışları ve Gazze şehrinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir grup Filistinlinin üzerine İsrail ordusuna ait Quadcopter tipi drondan bomba atılması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Yerel kaynaklar da İsrail güçlerinin, Gazze şehrinin birçok mahallesinde Filistinlilerin evlerini bombaladığını ve yıktığını ifade etti.
WAFA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA), Gazze şehrinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde Salahaddin Camii çevresine düzenlediği saldırıda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un güneyindeki Kizan Ebu Raşvan bölgesinde de İsrail güçlerinin ateş açması sonucu bir kadın hayatını kaybetti, eşi ise gözaltına alındı.
Öte yandan, İsrail ordusunun, birkaç gün önce Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırını hedef alması sonucu yaralanan bir kadın da yaşamını yitirdi.
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda 27 Mayıs'tan beri, 773 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 101 kişinin yaralandığı, 41 kişinin kaybolduğu bildirilmişti.
"Ölüm tuzakları"
İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.
Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.
İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.
Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanının ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırımı aralıksız sürüyor.
İsrail basınına göre, Tel Aviv ateşkes müzakerelerinde Refah'ta işgalini sürdürmekte ısrarlı
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta "insani kent" adı altında "toplama kampı" kurma niyetini açıklayan İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da devam eden ateşkes müzakerelerinde Refah'taki işgali devam ettirme ısrarını sürdürüyor.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun müzakerelerin ayrıntılarına vakıf İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv yönetimi, müzakerelerde aşılamayan Gazze'de işgalin sona erdirilmesi konusunda yeni bir çekilme haritası sundu.
Söz konusu haritada Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran ve Morag adı verilen koridordan çekilmeyi kabul eden İsrail, buna karşın Refah kentinde işgali sürdürme konusunda ısrarını devam ettirdi.
Kaynaklar, "İsrail'in sunduğu yeni haritada, Gazze ile Mısır sınırından yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıktaki Morag Koridoru'ndan çekilme yer alıyor." ifadelerini kullandı.
Buna karşın İsrail'in Gazze ile Mısır sınırı arasındaki Philadelphi Koridoru ve bunun 3 kilometre kadar kuzeyine kadar olan bölgeden çekilmeyi reddettiği bildirildi.
Tel Aviv yönetiminin, Refah kentini içine alan bu bölgede yüzbinlerce Filistinlinin sürüleceği bir kamp kurmak istediği hatırlatıldı.
Öte yandan Kanal 12'nin haberinde Gazze Şeridi'nin genelinde İsrail ordusunun düzenlediği yoğun hava saldırıları devam ederken şiddetli kara çatışmalarının da yaşandığı kaydedildi.
Bir İsrail ordusu komutanının, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları için "Attığımız her adımı izliyorlar ve ordunun hareket tarzını çözdüler." dediği de aktarıldı.
Gazze'de ateşkes müzakereleri
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.
Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.
Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.
Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.