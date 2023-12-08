İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 17 bin 487 kişiye yükseldi
Gazze
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 310 artarak 17 bin 487 oldu
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BM: Savaş, bir bölgenin yaşanabilirliğini tehlikeye atmamalı
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, AA muhabirinin, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısı sonrası, "İsrail'in terörle mücadele iddiasıyla Gazze'deki tünellere tuzlu su basmayı planladığı yönünde haberler var. İsrail hükümeti bunu reddetmedi. Gazze topraklarını tuzla verimsizleştirecek ve su kaynaklarını yok edecek bu tür yöntemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Böylesi yöntemler için şimdiden insanlık adına İsrail’e bir çağrınız var mı?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.
Çatışmaların her zaman uluslararası insancıl hukuk, insan hakları hukuku ve diğer uluslararası belgelere uygun yürütülmesi çağrısında bulunduklarını vurgulayan Laerke, "Bunun özelliklerinden biri de savaşın, bir bölgenin yaşanabilirliğini gelecek nesiller için tehlikeye atmayacak şekilde yapılmasıdır. Dolayısıyla bu endişeler, böyle bir operasyonu planlayan herkesin aklında yer etmelidir." şeklinde konuştu.
DSÖ: (İsrail'in Gazze'deki tünellere su basma planı iddiası) Bu gerçekleşirse sağlık durumunu etkileyebilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, İsrail'in Gazze'deki tünellere tuzlu su basma planıyla ilgili iddialara ilişkin, "Bu gerçekleşirse Gazze'deki sağlık durumunu etkileyebilir." dedi.
Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında AA muhabirinin, "İsrail'in terörle mücadele iddiasıyla Gazze'deki tünellere tuzlu su basmayı planladığı yönünde haberler var. İsrail hükümeti bunu reddetmedi. Gazze topraklarını tuzla verimsizleştirecek ve su kaynaklarını yok edecek bu tür yöntemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Böylesi yöntemler için şimdiden insanlık adına İsrail'e bir çağrınız var mı?" sorusunu yanıtladı.
Bu iddiayı doğrulayamadıklarını kaydeden Lindmeier, "Bu gerçekleşirse Gazze'deki sağlık durumunu etkileyebilir." diye konuştu.
DSÖ olarak ana odak noktalarının Gazze'deki sağlık sistemi ve sahadaki insanların ihtiyaçları olduğunu belirten Lindmeier, "Gazze tek bir hastaneyi ve tek bir hastane yatağını daha kaybetmeyi kaldıramaz. Sağlık çalışanlarının başlarının çaresine bakmaya yardımcı olacak yiyecekleri yok. Yaralılar yerlerde tedavi ediliyor. Bu artık bitmeli, bu duyarsızlığa son verilmeli. Şimdi ateşkese ihtiyacımız var." dedi.
Gazze'de en temel ihtiyaçlara dahi ulaşılamadığını vurgulayan Lindmeier, "Gazze'de medeniyetin ve toplumun çökmek üzere olduğu bir seviyedeyiz." ifadesini kullandı.
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