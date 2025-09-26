Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa
İlçeye bağlı Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personel müdahale ediyor.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.
